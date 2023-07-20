Булыкин: «Из-за того, что уедет Малком или нет, я думаю, все равно будет серьезная конкуренция за чемпионство»
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход нападающего Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».
«Легче от этого никому не станет, потому что другие футболисты, которые хотят что-то доказать, будут выступать с удвоенной энергией. Поэтому не факт, что будет лучше, но то, что качественный футболист уйдет из «Зенита», это факт. Я по-любому рассчитываю на то, что должна в том сезоне быть хорошая конкуренция за чемпионство. Из-за того, что уедет Малком или нет, я думаю, все равно будет серьезная конкуренция.
Нужно ли его продавать? Во-первых, он здесь на хорошей зарплате, во-вторых, если они его не продадут, то он будет не в том состоянии, чтобы приносить пользу. Поэтому если игрок хочет уйти, а клуб не может сделать ему такую зарплату, то лучше заработать на этом трансфере денег и вложить их в других игроков», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Булыкина.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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10
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|20:00
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Сочи – Балтика
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