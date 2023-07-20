Булыкин: «Из-за того, что уедет Малком или нет, я думаю, все равно будет серьезная конкуренция за чемпионство»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход нападающего Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

«Легче от этого никому не станет, потому что другие футболисты, которые хотят что-то доказать, будут выступать с удвоенной энергией. Поэтому не факт, что будет лучше, но то, что качественный футболист уйдет из «Зенита», это факт. Я по-любому рассчитываю на то, что должна в том сезоне быть хорошая конкуренция за чемпионство. Из-за того, что уедет Малком или нет, я думаю, все равно будет серьезная конкуренция.

Нужно ли его продавать? Во-первых, он здесь на хорошей зарплате, во-вторых, если они его не продадут, то он будет не в том состоянии, чтобы приносить пользу. Поэтому если игрок хочет уйти, а клуб не может сделать ему такую зарплату, то лучше заработать на этом трансфере денег и вложить их в других игроков», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Булыкина.