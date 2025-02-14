Источник: Сперцян отказался от перехода в «Трабзонспор» из-за вмешательства сборной Армении

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отказался от перехода в «Трабзонспор», сообщают турецкие СМИ.

По информации источника, турецкий клуб сделал «Краснодару» предложение в размере 10 миллионов евро плюс бонусы. В «Трабзонспоре» были готовы удвоить зарплату 24-летнего футболиста.

Fotospor сообщает, что «Краснодар» и сам Сперцян были готовы принять предложение, но затем с игроком связались представители Федерации футбола Армении и и.о. главного тренера национальной команды Сурен Чахалян, которые убедили полузащитника, что переход в турецкий клуб вызовет негативную реакцию на родине.

В текущем сезоне Сперцян провел 25 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи.