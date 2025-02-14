«Химки» выиграли у «Кайрата» в товарищеском матче

«Химки» обыграли «Кайрат» в товарищеском матче — 2:0. Игра проходила в Белеке (Турция).

Голы забили Дани Фернандес и Илья Садыгов.

18 февраля «Химки» проведут товарищеский матч с КАМАЗом, 22-го числа — с «Пари НН». 2 марта подмосковный клуб начнет вторую часть сезона-2024/25 матчем против «Факела» в 19-м туре РПЛ.