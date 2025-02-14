«Рубин» крупно уступил сборной КНДР

«Рубин» в товарищеском матче проиграл сборной КНДР — 1:4.

Единственный гол казанцев на 78-й минуте забил Никола Чумич.

Ранее сборная КНДР провела товарищеские матчи против «Тюмени» (1:0), «Балтики» (1:1) и «Ленинградца» (2:3).

«Рубин» ушел на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Рашида Рахимова набрала 26 очков в 18 турах.

Товарищеский матч

«Рубин» (Казань, Россия) — сборная КНДР — 1:4 (0:1)

Гол «Рубина»: Чумич, 78 (1:3)