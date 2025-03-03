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Источник: Сперцян может пропустить до четырех недель из-за травмы

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может пропустить до четырех недель из-за травмы, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Сперцян скорее всего не поедет в расположение сборной Армении на предстоящие матчи против Грузии 20 и 23 марта. Вернуться в строй он сможет только после мартовской паузы на матчи сборных.

У Сперцяна диагностирована сильная гематома после травмы, которую он получил в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). Из-за повреждения хавбек покинул поле на 71 минуте.

В этом сезоне на счету 24-летнего полузащитника 26 матчей во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru
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Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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