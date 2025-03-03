Источник: Сперцян может пропустить до четырех недель из-за травмы

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может пропустить до четырех недель из-за травмы, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Сперцян скорее всего не поедет в расположение сборной Армении на предстоящие матчи против Грузии 20 и 23 марта. Вернуться в строй он сможет только после мартовской паузы на матчи сборных.

У Сперцяна диагностирована сильная гематома после травмы, которую он получил в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). Из-за повреждения хавбек покинул поле на 71 минуте.

В этом сезоне на счету 24-летнего полузащитника 26 матчей во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами.