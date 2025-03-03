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3 марта 2025, 18:43

Бруно Фукс назвал Рошу игроком высочайшего уровня

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший защитник ЦСКА Бруно Фукс в комментарии для «СЭ» оценил игру Виллиана Роши за армейцев.

«Виллиан очень спокойный парень вне поля, очень дружелюбный, а также отличный товарищ. На поле он отдает всего себя и очень сосредоточен на игре. Он крайне силен при игре в воздухе. Один из лучших в этом компоненте среди футболистов, с которыми я когда-либо играл. Плюс он очень тверд в борьбе за мяч. Я считаю эти два качества его основными характеристиками. При этом Виллиан также хорош в игре с мячом. Его длинные передачи дают многое команде в нападении. Роша игрок, который уважает соперников. Очевидно, что он будет биться за свою команду, но он игрок, который «сражается». Ему это нравится, но при этом он никогда не проявляет неуважения к своим оппонентам. У него есть все, чтобы продолжать развиваться в своей карьере. И в Европе, и по возвращении в Бразилию его ждет успех. Это игрок высочайшего уровня», — сказал Фукс «СЭ».

Действующее трудовое соглашение Роши с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года. В этом сезоне на счету 30-летнего бразильца 20 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами.

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Бруно Фукс
Виллиан Роша
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