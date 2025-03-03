Сергеев: «В чемпионской гонке буду болеть за «Крылья Советов»
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал, кому отдает предпочтение в чемпионской гонке РПЛ.
«За кого буду болеть в чемпионской гонке? За «Крылья Советов», — цитирует футболиста «РБ Спорт».
В этом сезоне на счету 29-летнего футболиста 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
После 19 туров 1-е место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит» с 40 очками. На 2-й и 3-й строчках располагаются «Спартак» (40 очков) и «Краснодар» (40 очков), уступая петербургскому по дополнительным показателям. «Крылья Советов» занимают 10-е место с 19 очками.
Источник: РБ Спорт
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