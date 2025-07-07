Источник: «Спартак» заинтересован в трансфере Оркуна Кекчю, «Бенфика» хочет за него 20 миллионов евро

«Спартак» интересуется полузащитником «Бенфики» и сборной Турции Оркуном Кекчю, сообщает португальский инсайдер Dr.Notavel.

По информации источника, «Бенфика» хочет получить за трансфер 24-летнего турка 20 миллионов евро.

Кекчю выступает за «Бенфику» с лета 2023 года. Он провел за лиссабонский клуб 98 матчей, забил 19 голов и сделал 22 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 30 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.