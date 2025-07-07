Журова о закрытии «Химок» и «Витязя»: «Клубы не должны сидеть на шее регионального бюджета»

Депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о том, что два профессиональных клуба из Московской области прекратили свое существование.

«Профессиональные клубы — это все-таки коммерческая история. Они не должны сидеть на шее регионального бюджета. Если региональные бюджеты будут всецело содержать профессиональные команды, придется чем-то жертвовать. Чтобы содержать такой клуб, нужно из бюджета потратить определенную сумму, из-за чего не хватит средств, например, на содержание детской спортивной школы.

Жалко, конечно, что закрываются команды, но профессиональный спорт это в первую очередь бизнес. Если люди неудачно ведут бизнес, то их предприятия закрываются. У нас футбол и хоккей — это социальное явление. И когда в каком-то регионе закрывается команда, возникает социальная напряженность. Болельщики начинают наезжать на руководителя региона, что он не спас клуб. Но вопросы должны быть исключительно к менеджменту клуба, который не справился», — сказала Журова «ВсеПроСпорт».

Этим летом в России прекратили существование два профессиональных спортивных клуба, которые выступали в ведущих лигах страны: футбольный клуб «Химки» из РПЛ и хоккейный клуб «Витязь» из КХЛ.