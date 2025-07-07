ЦСКА: расписание матчей РПЛ и Кубка России в июле и августе
ЦСКА начнет сезон-2025/26 с матча Суперкубка России против «Краснодара».
В премьер-лиге «армейцы» стартуют 21 июля гостевой встречей против «Торпедо».Дома красно-синие 27 июля примут «Ахмат».
Команда Фабио Челестини летом проведет три встречи в Кубке России. Ее соперниками по группе станут «Локомотив», «Акрон» и «Балтика».
ЦСКА: расписание матчей на лето 2025
12 июля, суббота
18.00. «Краснодар» — ЦСКА (Суперкубок России)
21 июля, понедельник
17.30. «Оренбург» — ЦСКА (Премьер-лига)
Обновление: 11 июля «Оренбург» был включен в состав участников РПЛ вместо «Торпедо».
27 июля, воскресенье
15.00. ЦСКА — «Ахмат» (Премьер-лига)
30 июля, среда
18.30. ЦСКА — «Локомотив» (Кубок России)
3 августа, воскресенье
18.00. «Зенит» — ЦСКА (Премьер-лига)
9 августа, суббота
15.45. ЦСКА — «Рубин» (Премьер-лига)
12 августа, вторник
16.15. «Акрон» — ЦСКА (Кубок России)
17 августа, воскресенье
18.00. «Динамо» — ЦСКА (Премьер-лига)
24 августа, воскресенье
17.30. ЦСКА — «Акрон» (Премьер-лига)
27 августа, среда
20.45. «Балтика» — ЦСКА (Кубок России)
31 августа, воскресенье
18.00. ЦСКА — «Краснодар» (Премьер-лига)
Время начала — московское.
ЦСКА — обладатель Кубка России сезона-2024/25. Московский клуб — девятый победитель турнира.
Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр ЦСКА доступны на страницах РПЛ и Кубка России и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0