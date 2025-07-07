ЦСКА: расписание матчей РПЛ и Кубка России в июле и августе

Расписание летних игр ЦСКА в РПЛ и Кубке России

ЦСКА начнет сезон-2025/26 с матча Суперкубка России против «Краснодара».

В премьер-лиге «армейцы» стартуют 21 июля гостевой встречей против «Торпедо».Дома красно-синие 27 июля примут «Ахмат».

Команда Фабио Челестини летом проведет три встречи в Кубке России. Ее соперниками по группе станут «Локомотив», «Акрон» и «Балтика».

ЦСКА: расписание матчей на лето 2025

12 июля, суббота

18.00. «Краснодар» — ЦСКА (Суперкубок России)

21 июля, понедельник

17.30. «Оренбург» — ЦСКА (Премьер-лига)

Обновление: 11 июля «Оренбург» был включен в состав участников РПЛ вместо «Торпедо».

27 июля, воскресенье

15.00. ЦСКА — «Ахмат» (Премьер-лига)

30 июля, среда

18.30. ЦСКА — «Локомотив» (Кубок России)

3 августа, воскресенье

18.00. «Зенит» — ЦСКА (Премьер-лига)

9 августа, суббота

15.45. ЦСКА — «Рубин» (Премьер-лига)

12 августа, вторник

16.15. «Акрон» — ЦСКА (Кубок России)

17 августа, воскресенье

18.00. «Динамо» — ЦСКА (Премьер-лига)

24 августа, воскресенье

17.30. ЦСКА — «Акрон» (Премьер-лига)

27 августа, среда

20.45. «Балтика» — ЦСКА (Кубок России)

31 августа, воскресенье

18.00. ЦСКА — «Краснодар» (Премьер-лига)

Время начала — московское.

ЦСКА — обладатель Кубка России сезона-2024/25. Московский клуб — девятый победитель турнира.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр ЦСКА доступны на страницах РПЛ и Кубка России и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».