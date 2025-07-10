Источник: «Спартак» возобновил интерес к Саласару из «Браги»
«Спартак» вновь проявляет интерес к полузащитнику «Браги» Родриго Саласару, сообщает Fussball Europa.
Как отмечает источник, московский клуб предложил португальцам 20 миллионов евро плюс бонусы за 25-летнего игрока. Переговоры между сторонами продолжаются. Сумма отступных в контракте Саласара составляет 50 миллионов евро.
Этой зимой сообщалось об интересе «Спартака» и «Зенита» к полузащитнику «Браги».
Саласар выступает за португальскую команду с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 9 результативными передачами.
Новости