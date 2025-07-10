Бразильский полузащитник Алвес стал игроком ЦСКА

ЦСКА объявил о переходе бразильского полузащитника Матеуса Алвеса.

Контракт с 20-летним игроком рассчитан до 2030 года. Алвес будет выступать за армейцев под 7-м номером.

Полузащитник прилетел в Россию еще 5 июля. Сообщалось, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро + 25 процентов с последующей продажи бразильца.

Ранее в четверг футболист в своих соцсетях попрощался с «Сан-Паулу».

Алвес является воспитанником «Сан-Паулу». За основную команду он дебютировал в январе этого года. В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за бразильский клуб во всех турнирах забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2024/25.