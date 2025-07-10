Арбитр ФНЛ Головко отправлен под домашний арест по «делу «Торпедо» до середины августа

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения арбитру ФНЛ Богдану Головко по делу об оказании противоправного влияния на результат матча между «Торпедо» и «КАМАЗом» в 34-м туре первой лиги сезона-2024/25.

Игра команд прошла 24 мая и завершилась ничьей со счетом 1:1. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что Головко получил 1,5 миллиона от руководителей московского клуба за обеспечение результата в этом матче, который позволил «Торпедо» выйти в РПЛ.

В рамках расследования суд принял решение отправить под домашний арест Головко на один месяц и 11 суток.

Как сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы, в удовлетворении ходатайства Головко и его адвоката об избрании обвиняемому меры пресечения в виде запрета определенных действий отказано.

В четверг, 10 июля, РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты домашних матчей первой лиги в сезоне-2024/25.