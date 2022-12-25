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Сегодня, 16:06

Источник: «Спартак» и «Динамо» интересуются защитником «Орландо Сити»

Иван Шитик
Корреспондент
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Родриго Шлегель.
Фото Соцсети

Защитник «Орландо Сити» Родриго Шлегель попал в сферу интересов команд РПЛ. Интерес к аргентинцу проявляют «Динамо» и «Спартак», утверждает Calciomercato.

Речь идет об аренде до конца сезона с опцией последующего выкупа. Потенциальная сделка оценивается в 2,5 миллиона евро.

Еще одним претендентом на подписание игрока является итальянский «Кремонезе».

Контракт 25-летнего аргентинца с клубом МЛС рассчитан до декабря 2023 года.

В этом сезоне он провел за «Орландо» в МЛС 29 матчей и забил 1 гол.

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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