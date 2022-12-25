Источник: «Спартак» и «Динамо» интересуются защитником «Орландо Сити»
Защитник «Орландо Сити» Родриго Шлегель попал в сферу интересов команд РПЛ. Интерес к аргентинцу проявляют «Динамо» и «Спартак», утверждает Calciomercato.
Речь идет об аренде до конца сезона с опцией последующего выкупа. Потенциальная сделка оценивается в 2,5 миллиона евро.
Еще одним претендентом на подписание игрока является итальянский «Кремонезе».
Контракт 25-летнего аргентинца с клубом МЛС рассчитан до декабря 2023 года.
В этом сезоне он провел за «Орландо» в МЛС 29 матчей и забил 1 гол.
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
|4
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|29
|
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|
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|
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|17
|7
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|
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|5
|5
|7
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|
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|5
|4
|8
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|19
|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
|3
|3
|11
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|
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|17
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|3
|13
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|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Торпедо М
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|1
|2
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