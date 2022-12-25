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Бышовец: «Пиняев сейчас — это игрок с будущим, тренерам нужно раскрыть его личность»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о переходе полузащитника Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«У него есть хорошие качества, связанные с атакой хороший дриблинг, скорость, — цитирует Metaratings.ru Пиняева. — В целом, он — проблема для обороны соперника. Переход в другую команду — это всегда определенные сложности, связанные с умением отвечать требованиям нового тренера. Опять же, тебя по-разному могут принять игроки команды.

Пиняев сейчас — это игрок с будущим. Важна реализация, нашим тренерам нужно раскрыть его личность. Сейчас его ждет переход из одного возраста и качества в другое. И при этом переходе педагогический контроль необходим. Для Пиняева в сборной важно не просто там оказаться, но и сохранить конкурентный уровень. Но и самый главный момент — понимать, что ты соревнуешься не с кем-то, а в первую очередь с самим собой. Хочу пожелать Пиняеву: «Главное это не изменять себе».

25 декабря стало известно, что 18-летний россиянин покинет самарский клуб этой зимой. Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев близок к переходу в «Локомотив».

В текущем сезоне Пиняев провел 11 матчей за «Крылья Советов» в РПЛ, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru
Анатолий Бышовец
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 - : -
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