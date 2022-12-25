Бышовец: «Пиняев сейчас — это игрок с будущим, тренерам нужно раскрыть его личность»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о переходе полузащитника Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«У него есть хорошие качества, связанные с атакой хороший дриблинг, скорость, — цитирует Metaratings.ru Пиняева. — В целом, он — проблема для обороны соперника. Переход в другую команду — это всегда определенные сложности, связанные с умением отвечать требованиям нового тренера. Опять же, тебя по-разному могут принять игроки команды.

Пиняев сейчас — это игрок с будущим. Важна реализация, нашим тренерам нужно раскрыть его личность. Сейчас его ждет переход из одного возраста и качества в другое. И при этом переходе педагогический контроль необходим. Для Пиняева в сборной важно не просто там оказаться, но и сохранить конкурентный уровень. Но и самый главный момент — понимать, что ты соревнуешься не с кем-то, а в первую очередь с самим собой. Хочу пожелать Пиняеву: «Главное это не изменять себе».

25 декабря стало известно, что 18-летний россиянин покинет самарский клуб этой зимой. Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев близок к переходу в «Локомотив».

В текущем сезоне Пиняев провел 11 матчей за «Крылья Советов» в РПЛ, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.