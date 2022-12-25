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Каряка: «Сычевой продолжит забивать кучу голов и в «Крыльях Советов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка оценил переход нападающего Владимира Сычевого в стан самарцев из «Оренбурга».

«Сычевой — это усиление для «Крыльев». Пиняев уходит, поэтому Сычевой поможет самарцам. Владимир хорошо себя проявил в первой части, забил кучу голов. Думаю, и в «Крыльях» он продолжит забивать. Если Сычевого купили, то он без проблем должен вписаться в игру команды», — сказал Каряка «РБ Спорт».

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на 3,5 года. Футболист еще не определился с игровым номером и будет выступать за «Крылья Советов» под фамилией Писарский. В октябре нападающий рассказывал, что это фамилия его отчима, и что он задумывается начать выступать под ней.

Нападающий является лучшим бомбардиром РПЛ после 17 туров. Владимир за 15 матчей забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-karyaka-sy-chevoj-prodolzhit-zabivat-kuchu-golov-i-v-kry-l-yah-sovetov/
Андрей Каряка
Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Эдуард Сперцян

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