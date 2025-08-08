Футбол
8 августа, 11:09

Источник: «Спартак» близок к трансферу Джику из «Фенербахче»

Павел Лопатко

«Спартак» намерен подписать защитника «Фенербахче» Александера Джику, сообщает Fotomac.

По данным издания, московский клуб предложил за 30-летнего ганца 5 миллионов евро. Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью не планирует задействовать этого игрока в основном составе в сезоне-2025/26.

В сезоне-2024/25 Джику в 38 матчах за турок забил 1 гол. Его контракт с «Фенербахче» действует до 30 июня 2026 года.

Также Джику играл за французские «Бастию», «Кан» и «Страсбур».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • zoolord

    Зачем новый 30-летний травматичный Абена? Чтобы его потом невозможно было выгнать? Ну возьмите в аренду сначала. Почему ВУ не подписывают?

    08.08.2025

  • shpasic

    Джика же в Антальяспор перешёл))

    08.08.2025

  • zg

    Давайте просто вернем Джикию и успокоимся!

    08.08.2025

  • vlad654

    Кахигао об...ся совсем, никого приличного не способен привезти, везде его посылают. Вот и остаётся брать такой старый неликвид, Абена почти такой же по возрасту и косячности был. Шило на мыло. Чернов не хуже этого негра играл бы. И Мангаша убрали, идиоты., а с Самошниковым облом, по итогу остались у разбитого корыта. Гнать пора из клуба этого испанского прохиндея.

    08.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Спартак действительно близок, к превращению Спартака в черт знает что. Хотя чему удивляться, когда в руководство набирают аферистов никому не знакомых иностранцев. С Родионовым такого ужаса и рядом не было, потому что человек думал не о кармане, а о Спартаке.

    08.08.2025

  • Saypin

    ГОВНО редкостное. и без паспорта.

    08.08.2025

  • m_16

    Так можно же и без бонусов купить. Не обязательно всегда использовать мутные схемы.

    08.08.2025

  • chimega

    Сначала разберитесь с теми, кто есть! Так команду фиг построишь - всё новые и новые... И в итоге эти "пробники" футболистов окажутся ни к селу, ни к городу. )

    08.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    30 лет - 5 лямов.... Мдяяя... Кахагао хочет из Спартака второй Интер сделать из одних пенсионеров?:yum:

    08.08.2025

  • olc

    Хорошо если сплетни, а то меня уже трясет от нелеквида который уже почти подписали.

    08.08.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    несвежее черное дерево типа абены

    08.08.2025

  • hattabych

    Верь болше сплетням СЭ.

    08.08.2025

  • hattabych

    СЭ уже много сплетен запустил про покупки Спартака, а купили только Жедсона, да бесхозного Заболотного подобрали.

    08.08.2025

  • olc

    ЦЗ с ростом 182, 31 год Мауриенье не нужен, 6 игр в чемпионате и зарплату хочет 2.2 млн. Цена 6.5, это просто п....ц, вы что не видите эти два мудака Кахигао и Станкович, вас в наглую обирают. Наверное за хороший процент им позволено.

    08.08.2025

  • hattabych

    У Жедсона 20 + бонусы, у Жерсона 25 а про бонусы скромно молчат.

    08.08.2025

  • Poligraff

    С уходом Чернова центральный защитник не помешает. По персонажу сказать особо нечего, добротный профессионал) Много играл во Франции в клубах средней руки. В Турции тоже, но видимо сейчас не очень нужен. Регулярно играет в крепкой сборной Ганы, в т.ч. на последнем ЧМ. В целом игрок неплохой, но сейчас все больше вопросов к тренеру, может ли он из неплохих игроков делать классную команду?

    08.08.2025

  • Степочкин

    Ощущение что Спартак делает все назло, как дети в детском саду. Зенит подписал Жерсона, Спартак не долго думая резко начал интересоваться и подписал Жедсона. И там и тут стоимость 25 млн., мол могли бы дешевле, но не будем, чтобы не позориться, мы тоже можем заплатить 25 млн))....Теперь вот ощущение что защитника специально искали с фамилией , чтобы насолить Джикии. Одна только история как Спартак пытался увести у Зенита Саласара из Браги еще зимой вызывает смех)). Думаешь, что у кого-то в Спартаке едет крыша от Зенита, реально что-то не здоровое.. я к тому что ну вроде бы как бы Спартак с нами, с ЦСКА должен воевать.. даже обидно)) Может это случайность, но как-то уж слишком много совпадений. Может сидя в кресле тупо в Гугле вбивают поиск действующих футболистов на максимальное совпадение.

    08.08.2025

  • Jean4

    Легионер, 31 год, ну куда это чудо, вместо кого?

    08.08.2025

  • oleg ves

    Джику вместо Джикии, можно и форму от Джикии брать

    08.08.2025

    • Алешин — о Черенкове: «Человек без «второй программы». Никакого двуличия»

    «Спартак» продлил контракт с Умяровым
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

