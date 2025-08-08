Источник: «Спартак» близок к трансферу Джику из «Фенербахче»

«Спартак» намерен подписать защитника «Фенербахче» Александера Джику, сообщает Fotomac.

По данным издания, московский клуб предложил за 30-летнего ганца 5 миллионов евро. Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью не планирует задействовать этого игрока в основном составе в сезоне-2025/26.

В сезоне-2024/25 Джику в 38 матчах за турок забил 1 гол. Его контракт с «Фенербахче» действует до 30 июня 2026 года.

Также Джику играл за французские «Бастию», «Кан» и «Страсбур».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

