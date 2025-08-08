«Спартак» продлил контракт с Умяровым

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано до лета 2029 года.

Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года. За основную команду полузащитник провел 168 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

