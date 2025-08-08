Футбол
8 августа, 11:18

«Спартак» продлил контракт с Умяровым

Сергей Разин
корреспондент
Наиль Умяров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано до лета 2029 года.

Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года. За основную команду полузащитник провел 168 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Наиль Умяров
ФК Спартак (Москва)
  • Кариока_двойка.

    Да, тогда Спартак был самый сильный за всю историю, и реально мог выиграть кубок чемпионов, но увы с Нантом не получилось. То ли судейство, то ли начало сезона. Какие плюхи тогда Никифоров положил, чуть сетку не порвал, уж попал так попал. Да, были времена, увы они безвозвратно ушли, и Спартак уже не будет прежним никогда.

    09.08.2025

  • Bibliotekar

    Ещё в ЛЧ в матче Спартак - Блэкберн два игрока гостей махались на поле. Вот это был сильный Спартак, соперники от безысходности начинали друг друга гасить

    08.08.2025

  • Bibliotekar

    А Дзюбиньо в нападении не устроит? :-)

    08.08.2025

  • Jean4

    Иначе, это как? А кто в таком случае лучше него из паспортистов в Спартаке? Литвинов? Стабильности не хватает. Или мешок Максименко, отразивший всего один пенальти за карьеру? Точно нет. Там даже выбрать то не из кого. Нет сильного костяка российского и это проблема.

    08.08.2025

  • Дюшесс

    За основную команду полузащитник провел 168 матчей, в которых забил 5 голов =========================================================== ......в свои ворота)))))

    08.08.2025

  • Спринт

    Костоломный умярка самое то для тушинского колхозчи .. Когда играть не умеют, то действуют по принципу - 5 минут жестко, остальное в кость ..

    08.08.2025

  • Болельщик футбола.

    Надо своих подтягивать. Не поверю что молодых достойных нет.

    08.08.2025

  • Врн36

    Учитывая ужесточение лимита это хорошее продление. Лишь бы от денег голову не закружило

    08.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Все равно в Зенит продадут

    08.08.2025

  • Глупый

    тогда были личности, сейчас вообще нет, ну может Барко

    08.08.2025

  • Кариока_двойка.

    А в 90е отхватывал бы в раздевалке от Горлуковича, Тихона и Илюхи. Как вспомнилось в матче с Аланией, золотом, не золотом, уже не помню, после пропущеного гола Тихонов прямо на поле дал по роже кому-то из своих. Вот что значит спартаковский дух, а не то что сейчас, пол состава гамна на поле, и все счастливы, жизнь удалась.

    08.08.2025

  • ALEX1984

    Не мечтай . Барриос ребенок , по сравнению с татарином .

    08.08.2025

  • Saypin

    А Барриос играл бы матчей 5-10 в сезоне, в остальное время отбывая дисквы?

    08.08.2025

  • TokTram_

    Не понял, почему автоголы в достижениях не указаны? Их как бы не больше голов было

    08.08.2025

  • Глупый

    в ссср они не то чтобы за спартак , во втторой лиге играли бы

    08.08.2025

  • ALEX1984

    Если б судьи судили справедливо , то он удалялся бы каждый матч и вы все пели бы иначе .

    08.08.2025

  • Lars Berger

    Маркиньос и Умяров - молодцы.

    08.08.2025

  • Lars Berger

    Спартаковское руководство - молодцы.

    08.08.2025

  • Деп Б.Охта

    Умяров, трудяга, работяга. Через это прогрессирует. Для Спартака очень правильное решение.

    08.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Странно, что не отдали бесплатно кому-нибудь. В Спартаке - это тренд у спортивного директора.

    08.08.2025

  • как по мне то УМЯРОВ звезд с неба не хватает,но его прогресс не виден только слепым.растет,прогрессирует,но не так быстро как нам хотелось бы... ну,а что вы хотели? он не ЯМАЛЬ и иже с ним. ЯМАЛЬ играет немного не в том клубе,немного не в той лиге. ладно,опустим лирику.... короче-нормальный ход! эх,еще бы защитника прикупить...

    08.08.2025

  • чем занимались-непонятно!!! все футболисты явно не в форме. все!!! межсезонка провалена напрочь,а за это отвечает гл. тренер. его косяк,его ответственность

    08.08.2025

  • Millwall82

    с новым лимитом это вынужденная мера будет для всех. Вопрос в другом, не забьют ли деревяхи тогда на футбол? Как это обычно и было. И Зенит подобное проходил, и Спартак с Локомотивом, Динамо и Краснодаром. Как говорил Кокоша "я залутал в российском футболе все"(с) Одно дело Аршавины, Акинфеевы, Лоськовы и Игнашевичи, другое дело....Кокорины, Мамаевы, Ахметовы, Юсуповы и прочие Заболотные.

    08.08.2025

  • Jean4

    Работать нужно было до старта сезона. Не понимаю чем занимались все межсезонье. Почему нельзя было заранее договориться о тренсфере условного Самошникова? Крайний зашитник - позиция которая требует усиления.

    08.08.2025

  • Максим

    Логичные действия по продлению Умярова, Маркиньоса, Бабича... Усиление Фернандешем. Понятны и позиции, которые следует усилить. Вот с игрой пока проблемы. Возможно, и с физикой. Прекрасная форма первого круга прошлого чемпионата, конечно, сложно достижима. Но все же крайне необходима для стабильности в тренерском и руководящем составе.

    08.08.2025

  • Максим

    результат нужен сейчас. как тут паспортистов подбирать...

    08.08.2025

  • hattabych

    Одобрямс!

    08.08.2025

  • Роман Морковкин

    Всё правильно сделали.

    08.08.2025

  • igorlvov

    Умяров довольно среднего качества игрок и конечно на данный момент именно для Спартака слабоват! НО.......надо отдать ему должное! Он наверное единственный в команде, кто прогрессирует, а не деградирует! Так что нормально! Правильное продление! Может сезона через два увидим то что нужно! :)))

    08.08.2025

  • инок

    Продление и Маркиньоса, и Умярова - правильные решения спартаковского руководства. Есть недочеты в игре, но прогресс игроков очевиден..

    08.08.2025

  • Jean4

    Умяров в данный момент лучший российский игрок Спартака. При этом стоит признать, что "российский костяк" сейчас в команде довольно слабый. Нужно усиляться паспортистами.

    08.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

