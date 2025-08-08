Алешин — о Черенкове: «Человек без «второй программы». Никакого двуличия»
Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Численко, Семине и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с Федором Черенковым.
— Анатолий Масленкин — первый тренер Черенкова.
— Вот! Молодцы, что вспомнили!
— Видимо, какая-то история?
— Я же первый журналист, который сделал интервью с Федором.
— Этого мы не знали.
— Правда, журналистом я еще не был. Только составителем программок на стадионах «Локомотив» и «Динамо». Сотрудничал с изданием «Гражданская авиация». А там все — фанаты «Спартака». Как-то увидели на поле юного Федю, мне звонят: «Хороший мальчишка! Сделал бы с ним интервью, а?» После второго его матча за «Спартак» поехал. Черенков так на меня взглянул...
— Удивился?
— Очень. Он застенчивый был, прямо как девушка. Интервью в «Гражданской авиации» напечатали. Прошли годы — я взялся за книжку о Масленкине. Федя уже играл за ветеранов. Подхожу с расспросами, он рассказывает. А на прощание улыбается: «Я вас помню. Вы со мной делали первое интервью. У меня это отложилось...»
— А у вас из того интервью что-то отложилось?
— Ничего. Лишь ощущение: Федя — человек без «второй программы». Никакого двуличия. Чуть-чуть не от мира сего, но замечательный. Я надеялся, что Бубнов в своей книге хоть его грязью не обольет. Но он и Федю приложил.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2