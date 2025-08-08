Алешин — о Черенкове: «Человек без «второй программы». Никакого двуличия»

Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Численко, Семине и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с Федором Черенковым.

— Анатолий Масленкин — первый тренер Черенкова.

— Вот! Молодцы, что вспомнили!

— Видимо, какая-то история?

— Я же первый журналист, который сделал интервью с Федором.

— Этого мы не знали.

— Правда, журналистом я еще не был. Только составителем программок на стадионах «Локомотив» и «Динамо». Сотрудничал с изданием «Гражданская авиация». А там все — фанаты «Спартака». Как-то увидели на поле юного Федю, мне звонят: «Хороший мальчишка! Сделал бы с ним интервью, а?» После второго его матча за «Спартак» поехал. Черенков так на меня взглянул...

— Удивился?

— Очень. Он застенчивый был, прямо как девушка. Интервью в «Гражданской авиации» напечатали. Прошли годы — я взялся за книжку о Масленкине. Федя уже играл за ветеранов. Подхожу с расспросами, он рассказывает. А на прощание улыбается: «Я вас помню. Вы со мной делали первое интервью. У меня это отложилось...»

— А у вас из того интервью что-то отложилось?

— Ничего. Лишь ощущение: Федя — человек без «второй программы». Никакого двуличия. Чуть-чуть не от мира сего, но замечательный. Я надеялся, что Бубнов в своей книге хоть его грязью не обольет. Но он и Федю приложил.