Источник сообщил о дисквалификации футболиста «Ростова» Обухова на 6 месяцев за допинг

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов дисквалифицирован Международной федерацией футбола (ФИФА) на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщил РИА Новости.

Футбольный клуб намерен расторгнуть контракт с 29-летним футболистом.

ФИФА открыла дела против троих российских футболистов, обвинив их в приеме допинга. Подозреваемыми стали нападающий «Ростова» Владимир Обухов, защитник «Звезды» Иван Князев и вратарь Дарья Мещерякова, выступавшая за женскую сборную U17. При этом Обухов обвиняется еще и в попытках скрыть следы допинга.

ФИФА утверждает, что проба Обухова, взятая в Новогорске восемь лет назад, была отмечена в базе данных как отрицательная, но на самом деле якобы содержала в себе запрещенный стимулятор — метандиенон.