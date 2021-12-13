Самедов назвал красную карточку Кофрие психозом

Экс-футболист Спартака в разговоре с «СЭ» прокомментировал крупное поражение красно-белых от «Сочи» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ (0:3).

«Это точно не закономерный результат. Объективно говоря, концовка первого тайма и весь второй тайм были хорошими. «Спартак» точно не наиграл на поражение. Надо быть честным. Как такое может быть? Это российский футбол. Команда доминирует, но получает два пенальти. Я даже не знаю, что сказать», — сказал Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-футболист красно-белых также прокомментировал удаление Кофрие на 96-ой минуте матча.

«Тяжело комментировать, что у Кофрие было в голове. В любом случае нервы не выдерживают. Тем более они сидели. Много моментов не забили. Это был некий психоз со стороны защитника», — добавил Самедов.

На зимний перерыв «Спартак» ушел на девятом месте: в активе команды 23 очка. Команда тренера Руя Витории одержала всего одну победу в последних восьми играх в РПЛ — над «Ахматом» (2:1).

«Сочи» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице.