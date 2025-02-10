Алаев оценил работу в комитете УЕФА в 2024 году

Глава РПЛ Александр Алаев назвал работу в комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности в 2024 году плановой.

«Я бы назвал 2024 год в плане работы в комитете УЕФА плановым. Новый комитет, познакомились, общаемся, взаимодействуем. В ближайшее время будет заседание комитета на Кипре, оно состоится 8 апреля. Надеюсь, что будем также активно работать», — приводит слова Алаева ТАСС.

Алаев является заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности.