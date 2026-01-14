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Источник: скауты «Боруссии» будут просматривать Тюкавина на Зимнем кубке РПЛ

Сергей Ярошенко
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина будут просматривать скауты дортмундской «Боруссии», сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, представители немецкого клуба в ближайшее время прибудут в Абу-Даби, где пройдет Зимний кубок РПЛ. Они будут смотреть игру 23-летнего россиянина и готовить отчет для главного тренера «Боруссии» Нико Ковача. Отмечается, что дортмундцы делают на форварда большую ставку.

Турнир пройдет с 3 по 10 февраля. Помимо «Динамо» в нем примут участие «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА.

В сезоне-2025/26 на счету Тюкавина 15 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 4 результативными передачами. Его действующее соглашение с клубом расссчитано конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Источник: Mash
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Константин Тюкавин
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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
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Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Илья Рожков
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