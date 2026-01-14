Источник: скауты «Боруссии» будут просматривать Тюкавина на Зимнем кубке РПЛ

Нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина будут просматривать скауты дортмундской «Боруссии», сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, представители немецкого клуба в ближайшее время прибудут в Абу-Даби, где пройдет Зимний кубок РПЛ. Они будут смотреть игру 23-летнего россиянина и готовить отчет для главного тренера «Боруссии» Нико Ковача. Отмечается, что дортмундцы делают на форварда большую ставку.

Турнир пройдет с 3 по 10 февраля. Помимо «Динамо» в нем примут участие «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА.

В сезоне-2025/26 на счету Тюкавина 15 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 4 результативными передачами. Его действующее соглашение с клубом расссчитано конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.