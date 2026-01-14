Баринов, Лусиано и Воронов вошли в состав ЦСКА на первый зимний сбор

ЦСКА объявил состав на первый зимний тренировочный сбор перед возобновлением сезона.

В состав вошли новички армейцев Дмитрий Баринов, Лусиано и Максим Воронов.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Егор Бесаев, Николай Баровский.

Защитники: Мойзес, Матвей Лукин, Жоао Виктор, Милан Гайич, Рамиро Ди Лусиано, Джамалутдин Абдулкадыров, Мингиян Бадмаев, Кирилл Данилов.

Полузащитники: Матвей Кисляк, Данил Круговой, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов, Матия Попович, Глеб Пополитов, Родриго Вильягра, Артем Бандикян, Энрике Кармо, Матеус Алвес, Даниэль Руис.

Нападающие: Лусиано, Тамерлан Мусаев, Алеррандро, Максим Воронов.

Первый зимний сбор ЦСКА в Абу-Даби проходит с 13 по 26 января. Команда Фабио Челестини проведет товарищеские матчи с «Акроном» (22 января) и «Динамо» Самарканд (25 января).

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ — 36 очков в 18 турах.