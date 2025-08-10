Источник: «Саутгемптон» находится на продвинутой стадии переговоров со Сперцяном

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ведет переговоры с «Саутгемптоном» о возможном переходе, сообщает Armenie Football.

Как отмечает источник, стороны обсуждают детали контракта, диалог между ними находится на продвинутой стадии. Однако 25-летний футболист пока не дал окончательного ответа по поводу своего перехода в английский клуб.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». За время выступления за «быков» полузащитник провел 148 матчей во всех турнирах, забив 45 голов и отдав 35 результативных передач. В сезоне-2024/25 вместе с южной командой он стал чемпионом России.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

