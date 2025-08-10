Футбол
10 августа, 08:24

Источник: «Саутгемптон» находится на продвинутой стадии переговоров со Сперцяном

Алина Савинова
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ведет переговоры с «Саутгемптоном» о возможном переходе, сообщает Armenie Football.

Как отмечает источник, стороны обсуждают детали контракта, диалог между ними находится на продвинутой стадии. Однако 25-летний футболист пока не дал окончательного ответа по поводу своего перехода в английский клуб.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». За время выступления за «быков» полузащитник провел 148 матчей во всех турнирах, забив 45 голов и отдав 35 результативных передач. В сезоне-2024/25 вместе с южной командой он стал чемпионом России.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • Grinopel

    Убрал)

    12.08.2025

  • За спорт!

    Не вопрос, уровень ФНЛ, 100%, диз убирай. Не понимаю тебя, я плюсую, ты минусуешь да и писал я сашку

    12.08.2025

  • Grinopel

    Это ты не звизди. Кристал Пэлэс это Родина или Нефтянник.

    12.08.2025

  • Grinopel

    Если захотеть так думать, то можно в это и поверить.

    12.08.2025

  • blue-white!

    Саутгемптон играет в чемпионшипе, зачем он ему?

    10.08.2025

  • Bruno Spencer

    их Кристал Пэлас играет сегодня в Суперкубке Англии если что

    10.08.2025

  • Кабанчик

    Больше чем за 10 млн его не возьмут

    10.08.2025

  • Slim Tallers

    В ПСЖ бы,в Аяксе был,в Челси был. Теперь влажные мечты распространились на Саутгемптон. Когда уже Турция с Грецией будут?!

    10.08.2025

  • Slim Tallers

    Он и Чемпионшип не потянет. Там нужны бойцы а не балерины.

    10.08.2025

  • Саутгемптон» находится на продвинутой стадии переговоров со Сперцяном.... продвинутая стадия переговоров-это как?

    10.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    так главное для них не футбол а жызинь в уевропе

    10.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    дайте ему тоже пажить в уевропе потеря невелика потом будут не знать куда его сбагрить средний игрок

    10.08.2025

  • За спорт!

    Да не звизди, наши Крылья Советов как их Кристал Пэлас.

    10.08.2025

  • Konstantin

    А Саутгемптон в курсе что переговоры идут? Сомневаюсь что Сперцян потянет 2 лигу Англии. В глубокий резерв, в обойму из 30 человек если только. Арсен Захарян не даст соврать, в задрипанном Сосьедаде. Цэ Эврора.

    10.08.2025

  • Александр

    Чемпионшип по классу выше нашей РПЛ.

    10.08.2025

  • Grinopel

    В клуб второй лиги? Ничессе..))

    10.08.2025

  • zg

    Только утром бабло,вечером Эдик!А то знаем мы этих бритишей!

    10.08.2025

