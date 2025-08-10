«Сочи» и «Динамо» сыграют в чемпионате России 10 августа

«Сочи» и «Динамо» проведут матч в четвертом туре чемпионата России в воскресенье, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

10 августа, 18:00. Фишт (Сочи)

Игру «Сочи» — «Динамо» в прямом эфире будут показывать телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 17.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры «Сочи» — «Динамо» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

«Сочи» после трех туров чемпионата России занимают последнее, 16-е, место с 0 очков, предыдущим соперником сочинцев был «Рубин» (1:2). У «Динамо» — 4 очка и 10-я строчка, в предыдущем туре бело-голубые уступили «Краснодару» (1:0).