10 августа, 08:30

«Сочи» — «Динамо»: во сколько начало, где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Сочи» и «Динамо» сыграют в чемпионате России 10 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Сочи» и «Динамо» проведут матч в четвертом туре чемпионата России в воскресенье, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
10 августа, 18:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:1
Динамо

Игру «Сочи» — «Динамо» в прямом эфире будут показывать телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 17.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры «Сочи» — «Динамо» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

«Сочи» после трех туров чемпионата России занимают последнее, 16-е, место с 0 очков, предыдущим соперником сочинцев был «Рубин» (1:2). У «Динамо» — 4 очка и 10-я строчка, в предыдущем туре бело-голубые уступили «Краснодару» (1:0).

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Источник: «Саутгемптон» находится на продвинутой стадии переговоров со Сперцяном

«Ростов» — «Пари НН»: во сколько начало, где смотреть трансляцию матча РПЛ
