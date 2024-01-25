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25 января, 23:57

Источник: российский клуб интересуется 31-летним полузащитником «Бетиса» Карвалью

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вильям Карвалью.
Фото Global Look Press

Российский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Вильяму Карвалью, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

По данным источника, будущее 31-летнего игрока в испанском клубе остается неопределенным. За последние несколько часов появились контакты с «Бешикташем» и неназванной командой из России.

В текущем сезоне португальский футболист провел за «Бетис» 16 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Манфред Угальде, Наир Тикнизян, Данил Круговой. Трансферы РПЛ: Вендел хочет в Бразилию, «Спартак» нашел форварда в «Твенте», Нобоа уехал

Источник: Маттео Моретто
Вильям Карвалью
ФК Бетис
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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