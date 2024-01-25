Источник: российский клуб интересуется 31-летним полузащитником «Бетиса» Карвалью

Российский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Вильяму Карвалью, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

По данным источника, будущее 31-летнего игрока в испанском клубе остается неопределенным. За последние несколько часов появились контакты с «Бешикташем» и неназванной командой из России.

В текущем сезоне португальский футболист провел за «Бетис» 16 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.