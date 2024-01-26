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Силкин: «Нобоа провел в России выдающуюся карьеру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал уход из «Сочи» полузащитника Кристиана Нобоа.

«Нобоа провел в России выдающуюся карьеру. Он был одним из лучших легионеров в истории РПЛ, всегда отдавал всего себя игре и тренировкам, выучил русский язык и играл ключевую роль в своих командах почти во всех сезонах», — цитируют «Известия» Силкина.

Ранее «Сочи» объявил, что 38-летний хавбек возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в «Эмелеке», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году. За сочинский клуб Нобоа выступал с 2019 года. До этого полузащитник играл в «Рубине», «Зените», «Ростове» и других командах.

Кристиан Нобоа. Идеальный легионер. Что Россия потеряет после ухода Нобоа
Источник: https://iz.ru/1639882/aleksei-fomin/khozhdenie-po-krugovomu-kak-zenit-teriaet-i-priobretaet-igrokov-zimoi
Кристиан Нобоа
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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