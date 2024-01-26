Силкин: «Нобоа провел в России выдающуюся карьеру»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал уход из «Сочи» полузащитника Кристиана Нобоа.

«Нобоа провел в России выдающуюся карьеру. Он был одним из лучших легионеров в истории РПЛ, всегда отдавал всего себя игре и тренировкам, выучил русский язык и играл ключевую роль в своих командах почти во всех сезонах», — цитируют «Известия» Силкина.

Ранее «Сочи» объявил, что 38-летний хавбек возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в «Эмелеке», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году. За сочинский клуб Нобоа выступал с 2019 года. До этого полузащитник играл в «Рубине», «Зените», «Ростове» и других командах.