Асхабадзе — о Ташуеве: «В карьере любого тренера бывают взлеты и падения»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, почему в воронежском клубе решили назначить на пост главного тренера Сергея Ташуева.

«В карьере любого тренера бывают взлеты и падения. Если ставить во главу угла то, что у человека было в предыдущем клубе, в мире кроме двух-трех тренеров никто не получил бы работу. Что привлекло в Ташуеве? Стиль работы. Жесткий курс на интенсивность тренировочного процесса, конкретные задачи и сам футбол. Это те принципы игры, которые нам подходят. Мы долго с ним общались: сначала спортивный директор Кирилл Котов, затем и я. Ташуев четко проговорил свои требования, философию и модель игры, убедил нас фактами и доводами из карьеры, что именно можно изменить в лучшую сторону. Исходя из этого, было принято однозначное решение — подписать с ним договор. На сегодняшний день мы довольны его работой», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

65-летний Ташуев возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.