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25 января, 23:23

Асхабадзе — о Ташуеве: «В карьере любого тренера бывают взлеты и падения»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, почему в воронежском клубе решили назначить на пост главного тренера Сергея Ташуева.

«В карьере любого тренера бывают взлеты и падения. Если ставить во главу угла то, что у человека было в предыдущем клубе, в мире кроме двух-трех тренеров никто не получил бы работу. Что привлекло в Ташуеве? Стиль работы. Жесткий курс на интенсивность тренировочного процесса, конкретные задачи и сам футбол. Это те принципы игры, которые нам подходят. Мы долго с ним общались: сначала спортивный директор Кирилл Котов, затем и я. Ташуев четко проговорил свои требования, философию и модель игры, убедил нас фактами и доводами из карьеры, что именно можно изменить в лучшую сторону. Исходя из этого, было принято однозначное решение — подписать с ним договор. На сегодняшний день мы довольны его работой», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

65-летний Ташуев возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.

Источник: Sport24
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
Сергей Ташуев
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
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10
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11
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12
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
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15
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