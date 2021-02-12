Акинфеев выразил соболезнования в связи с кончиной массажиста ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выразил соболезнования в связи с кончиной массажиста клуба и сборной России Михаила Насибова.

— Дядя Миша. Вечная память, — написал акинфеев в Instagram, приложив совместное фото.

Насибов умер в возрасте 67 лет. Он — сын известного советского жокея Николая Насибова и бессменный массажист и физиотерапевт сборных СССР, СНГ и России по футболу. Он работал со всеми тренерами национальной команды.

Сегодня также стало известно, что Акинфеев подарил Насибову миллион рублей перед последней операцией.

В июле 2013 года в «СЭ» вышло большое интервью с Насибовым в рубрике «Разговор по пятницам».