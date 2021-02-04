РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Прядкин подтвердил, что «Тамбов» доиграет сезон

16:55
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Теги:

Испытывающий серьезные финансовые проблемы «Тамбов» доиграет сезон, сказал президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, лига в ближайшее время переведет клубу 51 миллион рублей, которые полагались ему по окончании сезона.

1 февраля «СЭ» написал, что сохраняется высокая вероятность того, что «Тамбов» доведет сезон-2020/21 до конца.

25 января генеральный директор клуба Ольга Коновалова заявила, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование.

(Дмитрий Гирин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир