Прядкин подтвердил, что «Тамбов» доиграет сезон

Испытывающий серьезные финансовые проблемы «Тамбов» доиграет сезон, сказал президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, лига в ближайшее время переведет клубу 51 миллион рублей, которые полагались ему по окончании сезона.

1 февраля «СЭ» написал, что сохраняется высокая вероятность того, что «Тамбов» доведет сезон-2020/21 до конца.

25 января генеральный директор клуба Ольга Коновалова заявила, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование.

(Дмитрий Гирин)