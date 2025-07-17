Станкович: «Я могу отправить всю команду в Дубай, если мы выиграем чемпионат»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, что отправит команду на отдых в Дубай в случае победы в чемпионате России.

«Я могу отправить всю команду в Дубай, если мы выиграем чемпионат. Это как было у Моуринью. Он сказал: «Ты так много для меня сделал. Я знаю, ты обещал семье отдохнуть в Дубае. Выбирай неделю, когда хочешь их отвезти. Хочешь сыграть в последнем матче, когда будет награждение, или в предпоследнем?», — сказал Станкович во время интервью на YouTube-канале Nobel.

В прошлом сезоне «Спартак» набрал 57 очков и занял 4-е место в таблице РПЛ. В 1-м туре чемпионата России-2025/26 красно-белые примут махачкалинское «Динамо». Матч состоится 19 июля.