Источник: полузащитник «Фламенго» Жерсон перейдет в «Зенит» после клубного чемпионата мира

Полузащитник «Фламенго» Жерсон станет игроком «Зенита».

Как сообщает журналист Вене Касагранде, сделка между сторонами завершена. 28-летний футболист присоединится к сине-бело-голубым после клубного чемпионата мира. «Зенит» выплатит отступные за расторжение контракта после соревнований по просьбе самого игрока.

По данным источника, контракт полузащитника с российской командой рассчитан на 5 лет.

В сезоне-2025 Жерсон в 25 матчах за «Фламенго» во всех турнирах забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Ранее футболист выступал за «Марсель», «Рому», «Фиорентину» и «Флуминенсе». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Жерсона в 25 миллионов евро.