Степашин: «Динамо» рассматривало Черчесова, но остановилось на другой фигуре»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос, кто станет новым главным тренером команды. По его мнению, это должен быть российский специалист.

«Я считаю, особенно сейчас, когда мы не играем на международной арене, что деньги тратить на иностранцев? У нас свои есть, — приводит «КП Спорт» слова Степашина. — Мы рассматриваем разных представителей футбола, в том числе, Станислава Саламовича Черчесова. Остановились на другой фигуре, о которой вы скоро узнаете, хотя это секрет Полишинеля...»

2 июня «СЭ» сообщил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин проведет первую тренировку в «Динамо» 16 июня. Ожидается, что клуб объявит о назначении 56-летнего специалиста в период с 11 по 15 июня.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые завершали сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Марцела Лички.