Горбунов покинул «Торпедо»

Полузащитник Игорь Горбунов покинул «Торпедо», сообщает клубная пресс-служба.

Горбунов выступал за черно-белых с июня 2023 года.

В минувшем сезоне 30-летний Горбунов провел 33 матча, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.