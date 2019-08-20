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Источник: полиция Москвы задержала 62 человека после дерби «Спартак» — ЦСКА

14:24
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Московская полиция задержала 62 человека после матча 6-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1), утверждает Telegram-канал «Мутко против». По информации источника, большинство задержанных фанатов были отпущены сразу после составления протокола.

Пять задержанных получили запрет на посещение стадиона. Им грозит административный арест сроком до 15 суток в спецприемнике.

Трое болельщиков обвиняются по статье 20.31 административного кодекса (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). В этом случае фанаты не смогут посещать матчи на стадионе в течение нескольких лет.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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