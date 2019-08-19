Во время минуты овации на матче «Спартак» — ЦСКА фанаты красно-белых устроили пирошоу
20:13
Фанаты «Спартака» перед матчем 6-го тура чемпионатат России против ЦСКА во время минуты оваций устроили пирошоу. На трибуне появилось много черного дыма.
Напомним, с минуты оваций начинаются матчи 6-го тура в честь экипажа рейса «Уральских авиалиний», который совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области и спас жизни 226 пассажиров.
На фан-трибуне «Спартака» взорвано огромное количество взрывпакетов, петард, дымовых шашек.— Артем Локалов (@lokalov) August 19, 2019
И это когда диктор объявлял о Минуте оваций экипажу самолета Уральских авиалиний.
Вот зачем это?.. pic.twitter.com/SVsTP7QjlU
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи