Фанаты «Спартака» перед матчем 6-го тура чемпионатат России против ЦСКА во время минуты оваций устроили пирошоу. На трибуне появилось много черного дыма.

Напомним, с минуты оваций начинаются матчи 6-го тура в честь экипажа рейса «Уральских авиалиний», который совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области и спас жизни 226 пассажиров.