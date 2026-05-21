Источник: Паршивлюк войдет в тренерский штаб Шварца в «Динамо»

В случае назначения Сандро Шварца главным тренером московского «Динамо» с высокой долей вероятности в его штаб войдет Сергей Паршивлюк, сообщает «РБ Спорт».

При этом решение по Роману Шаронову, Юрию Жиркову и другим членам штаба нынешнего тренера бело-голубых Ролана Гусева будет приниматься руководством «Динамо» совместно со Шварцем.

По данным источника, с немцем в Москву прилетит его помощник Волкан Булут, который ранее уже входил в штаб Шварца в «Динамо» — в 2020-2022 годах.

Паршивлюку 37 лет. Он работал ассистентом Марцела Лички, Валерия Карпина и Ролана Гусева с июня 2024 по декабрь 2025 года.

Москвичи в сезоне-2025/26 заняли седьмое место в таблице РПЛ с 45 очками после 30 игр.

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