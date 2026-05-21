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Судейство

Черчесов — о судействе в РПЛ: «Такое чувство, что функции четвертого арбитра — успокаивать меня»

Артем Бухаев
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил уровень судейства в чемпионате России.

— Весь сезон мы обсуждали уровень судейства в РПЛ. Как вы его оцените?

— Оценки судьям пусть выставляют их руководители, там профессиональные люди. Единственное, что четко могу сказать, — все четвертые арбитры меня постоянно успокаивали. Когда выходишь на игру, ты спокоен и сосредоточен. Но по ходу матча случается что-то, какие-то моменты не видят. Задаю вопрос первый раз спокойно, второй — так же. А уже потом начинаю, как говорится, спускать полкана на них. И они начинают меня успокаивать, говорю им: «Вы чего меня-то успокаиваете? Помогайте своему арбитру!» Около меня чуть ногу не оторвали нашему футболисту в матче против «Балтики», так там даже желтой карточки не показали. А потом ЭСК говорит, что там должна была быть красная. И я говорю четвертому судье: «Ты не видишь? Подскажи, чтобы и главный обратил внимание!»

Не знаю, какие функции обязан выполнять четвертый арбитр. Но такое чувство, что он только для того, чтобы успокаивать тренеров. Возле меня бросают аут, футболист отрывает от земли ногу. Обращаюсь к судье, спрашиваю, не видит ли он. Отвечает, что нет. Говорю: «Куда ты тогда смотришь вообще? Ноги же должны стоять на земле». Резервный же должен подсказать, а не только говорить: «Черчесов возмущается, дайте ему желтую».

Станислав Черчесов.«В этом году в чемпионской гонке симпатии были на стороне «Зенита». Черчесов — о сезоне «Ахмата», судействе и лимите

«Ахмат» занял 9-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2025/26.

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Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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