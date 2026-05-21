Черчесов — о судействе в РПЛ: «Такое чувство, что функции четвертого арбитра — успокаивать меня»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил уровень судейства в чемпионате России.

— Весь сезон мы обсуждали уровень судейства в РПЛ. Как вы его оцените?

— Оценки судьям пусть выставляют их руководители, там профессиональные люди. Единственное, что четко могу сказать, — все четвертые арбитры меня постоянно успокаивали. Когда выходишь на игру, ты спокоен и сосредоточен. Но по ходу матча случается что-то, какие-то моменты не видят. Задаю вопрос первый раз спокойно, второй — так же. А уже потом начинаю, как говорится, спускать полкана на них. И они начинают меня успокаивать, говорю им: «Вы чего меня-то успокаиваете? Помогайте своему арбитру!» Около меня чуть ногу не оторвали нашему футболисту в матче против «Балтики», так там даже желтой карточки не показали. А потом ЭСК говорит, что там должна была быть красная. И я говорю четвертому судье: «Ты не видишь? Подскажи, чтобы и главный обратил внимание!»

Не знаю, какие функции обязан выполнять четвертый арбитр. Но такое чувство, что он только для того, чтобы успокаивать тренеров. Возле меня бросают аут, футболист отрывает от земли ногу. Обращаюсь к судье, спрашиваю, не видит ли он. Отвечает, что нет. Говорю: «Куда ты тогда смотришь вообще? Ноги же должны стоять на земле». Резервный же должен подсказать, а не только говорить: «Черчесов возмущается, дайте ему желтую».

«Ахмат» занял 9-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2025/26.