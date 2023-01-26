Источник: Норманн возобновил тренировки в общей группе «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Маттиас Норманн возобновил тренировки в общей группе, сообщает Sport24.

По данным источника ночь перед вылетом на второй тренировочный сбор бело-голубых в Турции норвежец прошел контрольное обследование, которое показало, что он может присоединиться к нагрузкам в общей группе.

Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова». В сезоне-2022/23 26-летний футболист принял участие в 6 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Ранее «СЭ» сообщил, что в составе «Динамо» 26 января на сбор в Турцию отправится 30 футболистов. У бело-голубых запланировано три спарринга — с боснийским «Борацом» (29 января), болгарской «Ардой» (2 февраля) и красноярским «Енисеем» (6 февраля).