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Сегодня, 18:41

Источник: Норманн возобновил тренировки в общей группе «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Маттиас Норманн возобновил тренировки в общей группе, сообщает Sport24.

По данным источника ночь перед вылетом на второй тренировочный сбор бело-голубых в Турции норвежец прошел контрольное обследование, которое показало, что он может присоединиться к нагрузкам в общей группе.

Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова». В сезоне-2022/23 26-летний футболист принял участие в 6 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Ранее «СЭ» сообщил, что в составе «Динамо» 26 января на сбор в Турцию отправится 30 футболистов. У бело-голубых запланировано три спарринга — с боснийским «Борацом» (29 января), болгарской «Ардой» (2 февраля) и красноярским «Енисеем» (6 февраля).

Источник: Sport24
Матиас Норманн
ФК Динамо (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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4.03 14:00
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Сочи – ЦСКА
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Краснодар

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