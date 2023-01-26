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Вилков: «За февраль Дзюба наберет форму и свои пять мячей за «Нижний Новгород» забьет»

Мария Гусева
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Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Мне хотелось бы, чтобы к нам приехал Артем Дзюба, — цитирует «РБ Спорт» Вилкова. — Это футболист высокого уровня, несмотря на то, что многие говорят, что он потерял форму, что возрастной. Есть примеры, когда в РПЛ играли и более возрастные футболисты. За февраль Артем наберет форму и свои пять мячей во второй части чемпионата забьет. Тем более нам играть с «Зенитом» и «Спартаком» — для Дзюбы большая мотивация отличиться в этих матчах. Артем на диване не лежит, поддерживает форму».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Михаил Вилков
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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