Источник: «Милан» готов предложить «Локо» еще одного футболиста ради приобретения Миранчука

«Милан» продолжает переговоры по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, представители «россонери» и железнодорожников провели встречу несколько дней назад. Сообщается, что, помимо Диего Лаксальта, о желании включить которого в сделку уже писалось ранее, «Милан» хочет предложить «Локомотиву» еще одного защитника — Рикардо Родригеса — с целью снизить финансовые запросы российского клуба.

27-летний швейцарец провел вторую половину сезона-2019/20 в ПСВ на правах аренды, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро. Родригес принял участие в 6 матчах голландской команды и не отличился результативными действиями. Сезон-2019/20 в Голландии был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.