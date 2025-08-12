Источник: Мастури вылетел в Россию для подписания контракта с махачкалинским «Динамо»

Нападающий «Монастира» Хазем Мастури в ближайшее время подпишет контракт с махачкалинским «Динамо», сообщает Legalbet.

Как отмечает источник, 28-летний футболист уже вылетел в Россию для заключения личного соглашения с махачкалинцами. «Монастир» планирует заработать на трансфере форварда 400 тысяч евро.

Мастури выступает за «Монастир» с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел в чемпионате Туниса 27 матчей, забив 16 голов и сделав одну результативную передачу. Ранее футболист играл за «Аль-Наджаф» и «Митали».

После четырех туров РПЛ махачкалинское «Динамо» с 5 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице.