12 августа, 13:00

Титов: «Наш «Спартак» выигрывал титулы россиянами. А «Зенит» — бразильцами. Красно-белые популярнее»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» объяснил, почему красно-белые популярнее «Зенита».

— В субботу нас ждет матч «Спартак» — «Зенит». Еще в июле «СЭ» запустил масштабный опрос: какая из этих команд популярнее?

— Для меня ответ очевиден. Я сейчас нахожусь в Казахстане, в небольшом городке Актау. С визитом. Приехал в местную футбольную академию. Здесь самый любимый клуб — красно-белый «Актау». Это клуб болельщиков «Спартака», с которыми я сразу же нашел общий язык. Мы общаемся, они мне помогают. Сомневаюсь, что в Казахстане есть даже небольшой фан-клуб «Зенита». А «Спартак» — он везде! Люди в возрасте, их дети, внуки болеют именно за «Спартак». Так что для меня все ясно.

— А победы «Зенита» в РПЛ, шесть чемпионств подряд не изменили расстановку сил в этом вопросе?

— Мы все понимаем, как «Спартак» в 90-е годы становился чемпионом и как «Зенит» это делал в последние годы, за исключением прошлого сезона, когда золото взял «Краснодар». Я имею в виду прежде всего состав. Мы выигрывали титулы российскими ребятами, русским костяком, а в «Зените» сделали ставку на бразильцев. В этом заключается принципиальная разница. И потом: наш «Спартак» довольно ярко выступал в еврокубках. Были победы и над «Аяксом», и над «Реалом», и над «Арсеналом». Боролись с «Интером» в Кубке УЕФА. В общем, мы, что называется, «пошумели» в Европе. Про «Зенит» я так сказать не могу. Что зенитовские бразильцы показали в еврокубках? По-моему, каких-то больших побед в Лиге чемпионов они не добивались.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
  • Борис Игоревич

    жалкое мычание бестрофейной свиньи

    13.08.2025

  • Борис Игоревич

    Боамантанная титька лжёт как дышит. Прям не было легов в спаме 90х , ага. Робсон - это кто? Маркао? Тчуйсе? Чучело допинговое, и что твоя свинина выиграла в Европе? "Пошумел" он. Шумит твой гудок после горохоаого супа. У Зенита -2 еврокубка. У свиней - болт. Его и облизывай, допингер .Нулячий допинговый игрочишка, Стаканыч пророчил ему тренерскую славу когда то.. В итоге - был нулём и стал нулём. Допинг только жрать глроазд был. Теперь хрюкатит че то, нагло лжёт.

    13.08.2025

  • Garryman

    Дедушка Егор Титов досмотрел очередную игру Спартака, вздохнул и пошел спать. Ему снилось, как Спартак громит и Реалы, и Арсеналы, и Наполи с Марадонами.... Дыхание становилось все глубже и ровнее, а на лице появилась уже подзабытая гордая улыбка победителя.

    13.08.2025

  • Garryman

    Егор помнит только то, что Спартак "гремел" в Европе.

    13.08.2025

  • Garryman

    Так вот Титову и надо было начинать со слова ТОГДА. ТОГДА была другая футбольная эпоха, другой футбол. ТОГДА по-другому разыгрывались Еврокубки. ТОГДА любой легионер был в диковинку, тем более - бразильский. ТОГДА Спартак завоевывал свои титулы, доигрывая свои отложенные игры уже после окончания чемпионата. И хорошо бы вспомнить, что именно ТОГДА не Зенит, а Спартак и ЦСКА протоптали дорожку для бразильских легионеров. А то так можно красиво сравнить нынешние времена со временами Нетто, когда в Спартаке играли одни москвичи

    13.08.2025

  • Garryman

    Егорка уже старенький: "А вот мы-то в осьмнадцатом году куда красивше были - куда там нонешним!"

    13.08.2025

  • Garryman

    Зенит ничего не показал в Европе! Не путайте старичка Титова, а то он перестанет доверять своей памяти

    13.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Та я не утешаю никого, а говорю как есть. Зенит сейчас, и уже давно, на много сильней Спартака, тут вопросов нет. Но популярней за счет тех лет Спартак.

    13.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Интересное мнение. Согласен, если бы мне было меньше 25-30ти лет, то за этот Спартак я бы вряд ли начал болеть. А так болею действительно по инерции, с надеждой, что когда-нибудь Спартак станет тем самым Спартаком, который влюбил в себя. Так большинство из 80х и 90х и болеет, потому и является Спартак самым популярным, за счет тех лет, а не этих. Почему начинают болеть малолетки, не видя того Спартака? Ну потому что делать им нехер, плюс это модно, вот и надо типа кото-то выбрать. Это сравнимо с женидьбой не по любви, а потому что так типа надо, что бы не выделяться.

    13.08.2025

  • Sternenstaub

    Титов,Вы смешны...

    13.08.2025

  • Sternenstaub

    Свою глупость,милая,скрывать надо...А манию величия лечить, чтобы не писать фразочки а-ля "у всех". Позором являются подобные комментарии.

    13.08.2025

  • Sternenstaub

    А еще Ломбертс,Текке,Крижанац,Ширл,Ким Дон Чжин...Но основа была петербургской.

    13.08.2025

  • Sternenstaub

    Ты можешь утешать себя сколько угодно...Главное не лопни от зависти.)))

    13.08.2025

  • Friendship07

    Прекрасно сказано Егор!

    12.08.2025

  • andreichf

    Никто не помнит сколько титулов выиграл Егор с лукойлом ?

    12.08.2025

  • hardoviy

    Егор Ильич легенд

    12.08.2025

  • Irina Morozova

    Так поэтому с 2007 по 2015 Зенит и добивался основых успехов в Европе. И поэтому тогда Зенит уважала вся страна. А сейчас Зенит позор российского футбола. Админресурс помноженный на бесконечных бразильцев дал свой эффект. Эпоха Семака вызывает рвотный рефлекс у всех, кроме самых упоротых зенитовских фанатов. Впрочем, то же самое можно сказать про Спартак 2002-2025. Близнецы-братья, с чудовищными понтами и минимумом россиян в составе.

    12.08.2025

  • shpasic

    > Сколько питерских здесь? половина.

    12.08.2025

  • Алексей Сыромолотов

    Сколько питерских здесь? В основном бомжи

    12.08.2025

  • shpasic

    вот это понятно, что когда Спартак обыгрывал сильные команды в ЛЧ, тогда за него болели по всей стране, т.к. не было дургих альтернатив, кто регулярно и успешно выступал в еврокубках. но это было почти тридцать лет назад. поэтому мне, например, непонятно, почему где-то вне Москвы люди, которым меньше тридцати лет, начинают болеть за Спартак - они-то не видели ни игры, ни, в общем-то, результатов команды. по схожим причинам сомневаюсь, что и за Зенит где-то вне Петербурга начинают болеть, имея перед глазами только период Семака.

    12.08.2025

  • shpasic

    да, Горшков был, но т.к. он заигран за сборную Украины, то формально можно его считать легионером (пусть и не бразильцем).

    12.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Спартак не выиграл ни одного евро титула, потому что почти всегда играл в кубке чемпионов. Тогда даже кубок уефа был очень сильным турниром, потому что там были команды уровня ЛЧ. А Лига Европы второсортный турнир, как и поздний кубок Уефа, ибо при появлений Лиги Чемпионов, все команды ушли туда. Поэтому козырять кубком уефа и лигой европы можно, но особой ценности в них нет. Чего стоит только последняя победа Зенита в лиге европы, они даже не радовались, вот это мне запомнилось как следует. А Спартак громил Реал, Арсенал, Блекберн, Наполи с Марадонной, подчеркну, в лиге/кубке чемпионов, то есть максимально мотивированные и сильные команды, у меня руки дрожали от переживания во время таких игр, это был максимальный уровень, который и принес Спартаку миллионы болельщиков. А кого бил Зенит в лиге чемпионов? Именно в лиге чемпионов, подчеркну? В ЛЕ мотивация у грандов не та, да и уровень не тот, раз они в ЛЕ оказались. Поэтому Зенит даже своими трофеями не дал людям то, что дал Спартак.

    12.08.2025

  • m_16

    Точно помню, что Саша Горшков ещё был.

    12.08.2025

  • Лев Красоткин

    Мы помним, как вы (полкоманды на допинге, включая тебя) выиграли у Ростсельмаша кубок в финале. Вернуть не хотите чистым пацанам из Ростова?

    12.08.2025

  • analytica

    Никаких бразильцев в 2007 и в 2010 и в сезоне 2011-2012 в Зените не было. В 2015 в Зените был один бразилец Халк, а у Спартака их тогда было 3, причем на двоих из них держалась вся игра.

    12.08.2025

  • Степочкин

    По твоей логике сейчас популярнее всех ЦСКА... Популярнее и Зенита, и Спартака... Потому как из всех выигравших титулы за прошлый сезон в ЦСКА больше всего россиян.

    12.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    в европе как раз Зенит "шумел" без бразильцев ...Егорка просто пустобрешет, даже не потрудившись глянуть статистику..

    12.08.2025

  • оппонент

    О каких титулах говорит Егорка?

    12.08.2025

  • shpasic

    обладатели Кубка УЕФА 2008: Малафеев, Аршавин, Денисов, Анюков, Радимов, Погребняк, Зырянов, Широков, Файзулин, Ионов.

    12.08.2025

  • Palacios

    Молодец, Егор!

    12.08.2025

