Титов: «Наш «Спартак» выигрывал титулы россиянами. А «Зенит» — бразильцами. Красно-белые популярнее»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» объяснил, почему красно-белые популярнее «Зенита».

— В субботу нас ждет матч «Спартак» — «Зенит». Еще в июле «СЭ» запустил масштабный опрос: какая из этих команд популярнее?

— Для меня ответ очевиден. Я сейчас нахожусь в Казахстане, в небольшом городке Актау. С визитом. Приехал в местную футбольную академию. Здесь самый любимый клуб — красно-белый «Актау». Это клуб болельщиков «Спартака», с которыми я сразу же нашел общий язык. Мы общаемся, они мне помогают. Сомневаюсь, что в Казахстане есть даже небольшой фан-клуб «Зенита». А «Спартак» — он везде! Люди в возрасте, их дети, внуки болеют именно за «Спартак». Так что для меня все ясно.

— А победы «Зенита» в РПЛ, шесть чемпионств подряд не изменили расстановку сил в этом вопросе?

— Мы все понимаем, как «Спартак» в 90-е годы становился чемпионом и как «Зенит» это делал в последние годы, за исключением прошлого сезона, когда золото взял «Краснодар». Я имею в виду прежде всего состав. Мы выигрывали титулы российскими ребятами, русским костяком, а в «Зените» сделали ставку на бразильцев. В этом заключается принципиальная разница. И потом: наш «Спартак» довольно ярко выступал в еврокубках. Были победы и над «Аяксом», и над «Реалом», и над «Арсеналом». Боролись с «Интером» в Кубке УЕФА. В общем, мы, что называется, «пошумели» в Европе. Про «Зенит» я так сказать не могу. Что зенитовские бразильцы показали в еврокубках? По-моему, каких-то больших побед в Лиге чемпионов они не добивались.