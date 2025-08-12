Титов: «Наш «Спартак» выигрывал титулы россиянами. А «Зенит» — бразильцами. Красно-белые популярнее»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» объяснил, почему красно-белые популярнее «Зенита».
— В субботу нас ждет матч «Спартак» — «Зенит». Еще в июле «СЭ» запустил масштабный опрос: какая из этих команд популярнее?
— Для меня ответ очевиден. Я сейчас нахожусь в Казахстане, в небольшом городке Актау. С визитом. Приехал в местную футбольную академию. Здесь самый любимый клуб — красно-белый «Актау». Это клуб болельщиков «Спартака», с которыми я сразу же нашел общий язык. Мы общаемся, они мне помогают. Сомневаюсь, что в Казахстане есть даже небольшой фан-клуб «Зенита». А «Спартак» — он везде! Люди в возрасте, их дети, внуки болеют именно за «Спартак». Так что для меня все ясно.
— А победы «Зенита» в РПЛ, шесть чемпионств подряд не изменили расстановку сил в этом вопросе?
— Мы все понимаем, как «Спартак» в 90-е годы становился чемпионом и как «Зенит» это делал в последние годы, за исключением прошлого сезона, когда золото взял «Краснодар». Я имею в виду прежде всего состав. Мы выигрывали титулы российскими ребятами, русским костяком, а в «Зените» сделали ставку на бразильцев. В этом заключается принципиальная разница. И потом: наш «Спартак» довольно ярко выступал в еврокубках. Были победы и над «Аяксом», и над «Реалом», и над «Арсеналом». Боролись с «Интером» в Кубке УЕФА. В общем, мы, что называется, «пошумели» в Европе. Про «Зенит» я так сказать не могу. Что зенитовские бразильцы показали в еврокубках? По-моему, каких-то больших побед в Лиге чемпионов они не добивались.
«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2