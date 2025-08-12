Титов: «Батракова рано называть звездой. Хочется посмотреть на него в еврокубках»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

— Для вас игра Батракова — чистый восторг? Некоторые эксперты называют его уже сейчас чуть ли не суперзвездой нашего футбола.

— Парень, конечно, играет ярко. А называть его звездой, тем более с приставкой «супер», все же преждевременно. Пусть стабильно выступит два, три, четыре сезона. Хотя, если он продолжит играть в том же духе, за ним обязательно придут серьезные европейские клубы. Ну и дай Бог! Хочется посмотреть на него в еврокубках. Мы, к сожалению, в них сейчас участия не принимаем. Поэтому наслаждаемся Батраковым только в РПЛ. Это, конечно, неплохо. Но твой реальный уровень становится понятным все же на фоне соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мы же помним, на каком счету здесь был Захарян. А уехал в «Реал Сосьедад», и что теперь видим? Сплошные травмы. Увы, парень больше лечится, чем играет.

Так что я желаю Батракову еще немного окрепнуть и показать свой класс уже на европейской арене. Возможно, это будет и в составе «Локомотива», если в ближайшее время нас допустят до участия в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Время покажет.

— А он вам не напоминает Егора Титова образца 1998 или 2000 года, когда вас признавали лучшим футболистом страны?

— Ой, с моей стороны было бы некорректно отвечать на этот вопрос. Я не могу оценивать свою игру. Пусть это лучше делают болельщики и специалисты. А про Батракова могу сказать лишь то, что у него легко получается принимать такие мудрые решения на поле. Такое не каждому дано. Ему просто не нужно мешать.

— В смысле?

— Вспоминаю, как Олег Иванович [Романцев] давал установку на игру. Называл состав. И вот когда доходила очередь до меня, он лишь произносил: «Егор, ты и так все знаешь». И уже обращался к следующему футболисту. Мне при этом было очень неудобно перед своими партнерами... Дай бог, чтобы Батраков был таким мастером, чтобы ему никто не рассказывал, что ему делать на поле.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 7 голов в 5 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.