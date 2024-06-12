Карпукас — о Дзюбе: «Лидер, который высказывает свое мнение в лицо и всегда хочет выигрывать»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на вопрос о бывшем одноклубнике Артеме Дзюбе.

— Каким ты запомнил Дзюбу?

— Лидером, который высказывает свое мнение в лицо. Человеком, который всегда хочет выигрывать. Не только в матчах, но и на тренировках. Артем всегда хочет побеждать и становиться лучшим, — приводит слова Карпукаса Metaratings.

«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы 29 мая. Его контракт с командой был рассчитан до конца июня. Нападающий выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.