Источник: «Краснодар» заинтересован в защитнике «Майнца» Белле
16:35
Защитник «Майнца» Штефан Белль может перейти в «Краснодар», сообщил изданию Kicker агент футболиста Инго Хаспель.
«Да, «Краснодар» заинтересован в Белле. Мы готовы выслушать их предложения.
Конечно, «Майнц» остается для нас приоритетным вариантом. Белль чувствует себя здесь комфортно и является тем футболистом, с которым можно идентифицировать клуб», - сказал Хаспель.
В текущем сезоне 29-летний защитник провел 15 матчей в чемпионате Германии, в которых отдал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.kicker.de/fk-krasnodar-buhlt-um-mainzer-bell-805472/artikel
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