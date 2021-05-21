Источник: «Краснодар» заинтересован в защитнике «Майнца» Белле

Защитник «Майнца» Штефан Белль может перейти в «Краснодар», сообщил изданию Kicker агент футболиста Инго Хаспель.

«Да, «Краснодар» заинтересован в Белле. Мы готовы выслушать их предложения.

Конечно, «Майнц» остается для нас приоритетным вариантом. Белль чувствует себя здесь комфортно и является тем футболистом, с которым можно идентифицировать клуб», - сказал Хаспель.

В текущем сезоне 29-летний защитник провел 15 матчей в чемпионате Германии, в которых отдал одну результативную передачу.