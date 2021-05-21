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Экс-директор академии «Локомотива»: «Чорлука был готов остаться, но клуб ему вообще ничего не предложил»

16:30
Ведран Чорлука. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ведран Чорлука. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев уверен, что Ведран Чорлука был готов еще один сезон отыграть за железнодорожников.

— Был ли шанс удержать Чорлуку? Что следовало предпринять менеджменту клуба?

— Как я понял, клуб ничего и не предпринял.

— Как это?

— Чарли хотел еще минимум год поиграть в «Локомотиве». Более того, у него абсолютно адекватная зарплата. Когда переподписывали соглашение, он пошел на очень существенное понижение личных условий. Допускаю, что если бы ему и сейчас предложили подвинуться по деньгам, он бы согласился.

— Получается, «Локомотив» вообще ему ничего не предложил?

— Так и есть... В клубе просто приняли такое решение: все, спасибо, дальше мы сами.

— А в чем логика? Ставка на омоложение?

— Думаю, в клубе рассчитывают на пару в центре обороны Пабло — Мурило. Плюс, видимо, будут искать более молодого защитника. Хотя лично для меня очевидно, что Чарли еще минимум один сезон точно помог бы команде. Я уж не говорю про то, каким он обладает авторитетом в раздевалке, как влияет на ребят.

(Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Владимиром Кузьмичевым читайте на сайте «СЭ»

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