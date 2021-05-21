Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Полузащитник Глебов обратился к болельщикам «Ростова»

17:27
Теги:

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поблагодарил болельщиков за поддержку команды на протяжении сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ.

«Приветствую всех болельщиков «Ростова»! Хочу поблагодарить вас за невероятную поддержку и за ваши эмоции. Вместе мы одно целое. Так же, как и вы, мы недовольны нашей позицией в турнирной таблице. Команда выходит на каждую игру с мыслями о победе, но это футбол: кому-то везет больше, кому-то меньше. В новом сезоне мы будем стараться прилагать еще больше усилий, чтобы быть как можно выше в таблице!» — цитирует Глебова официальный аккаунт «Ростова» ВКонтакте.

«Ростов» занял 9-е место по итогам завершившегося сезона чемпионата России.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Чехия: прямая трансляция Первого канала — смотрите стартовый матч ЧМ-2021
Россия — Чехия: видео голов матча ЧМ-2021 по хоккею
«Мисс Вселенная». Олимпийская чемпионка Севастьянова показала фото в белом купальнике
Вечер бокса Gazfight Кудряшов — Романов: кард турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд