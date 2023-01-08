Источник: Комличенко отказался переходить из «Ростова» в «Локомотив»

«Локомотив» изучал возможность трансфера нападающего «Ростова» Николая Комличенко, утверждает «РБ Спорт»

«Локо» общался с представителями 27-летнего игрока на предмет возможного перехода, но получил отказ. Нападающий не намерен менять команду в зимнее трансферное окно.

Также к кандидатуре Комличенко проявляют интерес клубы турецкой суперлиги.

В первой части сезона-2022/23 Комличенко провел 17 матчей в составе ростовского клуба и забил 8 голов при 5 результативных передачах.

Прошедшим летом форвард заключил с ростовчанами контракт до лета 2026 года.