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Сегодня, 21:04

Источник: Комличенко отказался переходить из «Ростова» в «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» изучал возможность трансфера нападающего «Ростова» Николая Комличенко, утверждает «РБ Спорт»

«Локо» общался с представителями 27-летнего игрока на предмет возможного перехода, но получил отказ. Нападающий не намерен менять команду в зимнее трансферное окно.

Также к кандидатуре Комличенко проявляют интерес клубы турецкой суперлиги.

В первой части сезона-2022/23 Комличенко провел 17 матчей в составе ростовского клуба и забил 8 голов при 5 результативных передачах.

Прошедшим летом форвард заключил с ростовчанами контракт до лета 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lokomotiv-proyavlyal-interes-k-napadayushhemu-rostova-nikolayu-komlichenko/
Николай Комличенко
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
5
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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